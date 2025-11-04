Littler: Beim siebten Anlauf hat’s dann geklappt

Endlich! Darts-Weltmeister Luke Littler hat seinen Führerschein. Nachdem der 18-Jährige im September erst im siebten Versuch die Theorie bestanden hatte, klappte es diesmal auf Anhieb mit der praktischen Prüfung.
Die gute Nachricht teilte der Brite selbst in den sozialen Medien mit und schrieb: „Steig ein!“
„Null Fahrfehler“
Die Fahrschule aus Littlers Heimatort Warrington schrieb in einem Social-Media-Posting sogar davon, dass er die Fahrprüfung mit „null Fahrfehlern“ absolvierte.
Ein Auto besitzt „The Nuke“ bereits seit einiger Zeit, nun darf er es auch endlich fahren. Somit kann Littler zu den Turnieren und Terminen selbst anreisen. Bislang brachte ihn seine Familie zu den Events.
