Formel-1-Traditionsteam ändert Namen und Logo

Von Vergangenheit inspiriert

Teamchef James Vowles sieht das als Ansporn, an alte Erfolge anzuknüpfen. „Als Team lassen wir uns von unserer Vergangenheit inspirieren, sind aber voller Vorfreude auf die Zukunft und entschlossen, ein neues, titelwürdiges Kapitel in der Williams-Geschichte zu schreiben“, so der Brite.