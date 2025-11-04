Formel-1-Traditionsteam ändert Namen und Logo

„Williams Racing“ wird 2026 zum „Williams F1 Team“. Wie der Rennstall aus Grove in einer Aussendung bekannt gab, wird er kommende Saison zu seinem alten Namen zurückkehren. Auch das Logo soll sich ändern.
So soll das Williams-W, das einst 1977 zum Wappen des Rennstalls geworden war, den aktuellen Williams-Schriftzug ersetzen.
„Dieser Name spiegelt das klare Ziel wider, in der höchsten Motorsportklasse zu fahren und zu gewinnen. Name und Logo sollen das glorreiche Erbe des Teams mit einer ambitionierten Zukunftsvision verbinden“, begründete Williams die Rückkehr.
Von Vergangenheit inspiriert
Teamchef James Vowles sieht das als Ansporn, an alte Erfolge anzuknüpfen. „Als Team lassen wir uns von unserer Vergangenheit inspirieren, sind aber voller Vorfreude auf die Zukunft und entschlossen, ein neues, titelwürdiges Kapitel in der Williams-Geschichte zu schreiben“, so der Brite.
Siebenmal konnte Williams die Fahrer-Wertung der Formel 1 gewinnen, den letzten Titel eroberte Jacques Villeneuve 1997.
