Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rennstall bestätigt:

Formel-1-Traditionsteam ändert Namen und Logo

Formel 1
04.11.2025 10:26
Williams Racing wird kommende Saison mit neuem Namen an den Start gehen.
Williams Racing wird kommende Saison mit neuem Namen an den Start gehen.(Bild: AFP/APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CLIVE)

„Williams Racing“ wird 2026 zum „Williams F1 Team“. Wie der Rennstall aus Grove in einer Aussendung bekannt gab, wird er kommende Saison zu seinem alten Namen zurückkehren. Auch das Logo soll sich ändern.

0 Kommentare

So soll das Williams-W, das einst 1977 zum Wappen des Rennstalls geworden war, den aktuellen Williams-Schriftzug ersetzen.

Williams kehrt zu seinem alten Logo zurück.
(Bild: AFP/APA/Giuseppe CACACE)
(Bild: Williams)

„Dieser Name spiegelt das klare Ziel wider, in der höchsten Motorsportklasse zu fahren und zu gewinnen. Name und Logo sollen das glorreiche Erbe des Teams mit einer ambitionierten Zukunftsvision verbinden“, begründete Williams die Rückkehr. 

Von Vergangenheit inspiriert
Teamchef James Vowles sieht das als Ansporn, an alte Erfolge anzuknüpfen. „Als Team lassen wir uns von unserer Vergangenheit inspirieren, sind aber voller Vorfreude auf die Zukunft und entschlossen, ein neues, titelwürdiges Kapitel in der Williams-Geschichte zu schreiben“, so der Brite. 

1997 wurde Williams mit Jacques Villeneuve zum letzten Mal Weltmeister.
1997 wurde Williams mit Jacques Villeneuve zum letzten Mal Weltmeister.(Bild: AFP/APA/PIERRE VERDY)

Siebenmal konnte Williams die Fahrer-Wertung der Formel 1 gewinnen, den letzten Titel eroberte Jacques Villeneuve 1997. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Formel 1
Rennstall
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
147.970 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
125.160 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
124.145 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf