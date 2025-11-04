Nord-Stream-Verdächtiger tritt in Hungerstreik

Verdächtiger wehrt sich gegen Auslieferung

Vergangene Woche hatte ein Gericht in Bologna grünes Licht zur Auslieferung des mutmaßlichen Nord-Stream-Saboteurs an Deutschland gegeben. Der Mann gilt als einer der mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Gasleitungen aus Russland im September 2022. Die deutsche Justiz wirft dem Ukrainer gemeinschaftliches Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion und verfassungsfeindliche Sabotage vor. Deshalb soll er in Deutschland vor Gericht gestellt werden. Der Anwalt des Ukrainers hat jedoch Einspruch beim Obersten Gericht in Rom gegen die Auslieferung beantragt. Bis dahin bleibe der Ukrainer in Haft, teilte der Anwalt mit.