Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schwerfälliges Monster

Stacheliger Drohnen-Schutz: Putins „Igelpanzer“

Ausland
04.11.2025 10:01
So schaut der „Igelpanzer“ aus.
So schaut der „Igelpanzer“ aus.(Bild: Telegram/Vodohrai)

Die Russen werden immer kreativer, wenn es darum geht, sich vor ukrainischen Drohnen zu schützen. Die neueste – etwas kurios anmutende – Erfindung ist der „Igelpanzer“. Er dürfte zwar Angriffe der Ukrainer erschweren, unzerstörbar ist er aber nicht.

0 Kommentare

Die Ukraine wehrt sich gegen russische Angriffe vor allem mit Kamikazedrohnen. Die Russen haben nun Fahrzeuge entwickelt, deren Schutzvorrichtung anfliegende Drohnen frühzeitig zum Explodieren bringen oder die Propeller beschädigen soll, wie in den sozialen Netzwerken verbreitet wird.

Die Panzer sind mit Minenrollern ausgerüstet, um Minen zu entschärfen und sind unter massiven Überbauten versteckt. An diesen Überbauten sind unzählige Metalldrähte befestigt, die optisch an die Stacheln eines Igels erinnern. Das zeigen Aufnahmen, die der russische Staatssender Sputnik und der proukrainische Telegramkanal Vodohrai veröffentlichten. Wann und wo die Aufnahmen gemacht wurden, ist nicht klar.

Auf den Bildern sind modifizierte T-72B3- und T-80BVM-Panzer zu sehen. Letztere dürften zusätzlich mit Reaktivpanzerung und einem Funkstörsender ausgerüstet sein. Reaktivpanzerung soll die Explosionskraft anfliegender Geschosse durch Gegenexplosionen verringern.

Lesen Sie auch:
Die „Schildkröte“ auf einem Feld nahe der ostukrainischen Kleinstadt Krasnogorowka
Krone Plus Logo
Wozu der Umbau dient
Russen setzen auf bizarren „Schildkrötenpanzer“
13.04.2024

„Igelpanzer“ schwerfälliger
Diese Umbauten machen die Panzer vermutlich schwerer und sie können sich schlechter im Gelände bewegen. Außerdem dürften die „Igelpanzer“ langsamer unterwegs sein, schätzen Experten, wie n-tv.de berichtet. Trotz der Schwerfälligkeit wird es für die Ukrainer durch die „Igelstacheln“ schwerer, die russischen Panzer zu zerstören. Zusätzlich erhöht das Drahtgeflecht den Materialaufwand der Ukraine.

Unzerstörbar dürfte der „Igelpanzer“ aber nicht sein. Das zeigen etwa auch schon Erfahrungen mit dem „Schildkrötenpanzer“, der im April für Staunen sorgte. Doch wenig später dürfte der schon wieder zerstört worden sein.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ukraine
Drohne
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf