Stacheliger Drohnen-Schutz: Putins „Igelpanzer“

Die Panzer sind mit Minenrollern ausgerüstet, um Minen zu entschärfen und sind unter massiven Überbauten versteckt. An diesen Überbauten sind unzählige Metalldrähte befestigt, die optisch an die Stacheln eines Igels erinnern. Das zeigen Aufnahmen, die der russische Staatssender Sputnik und der proukrainische Telegramkanal Vodohrai veröffentlichten. Wann und wo die Aufnahmen gemacht wurden, ist nicht klar.