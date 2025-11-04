Max Verstappen warnt: „Das kann verrückt werden“

Es war wohl einer der spektakulärsten Siege, die der Niederländer im vergangenen Jahr in São Paulo feierte. Nachdem er im Qualifying durch gelbe und rote Flaggen ausgebremst worden war und nur von Startplatz 17 ins Rennen gehen konnte, zeigte er im Grand Prix eine wahre Machtdemonstration. Bei regnerischen Bedingungen kämpfte er sich eindrucksvoll durchs Feld und gewann mit fast 20 Sekunden Vorsprung auf Esteban Ocon. „Ich bin sprachlos, ich hätte nie gedacht, dass ich hier von P17 gewinnen würde. Es mussten schon einige Dinge zusammenpassen, dass dies hier möglich geworden ist“, sagte er damals.