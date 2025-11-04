Max Verstappen warnt: „Das kann verrückt werden“

Steht den Formel-1-Fahrern in Brasilien erneut ein turbulenter Grand Prix bevor? „In Interlagos kann es stark regnen, das kann dann im Rennen ziemlich verrückt werden. Das zeigte sich insbesondere beim letztjährigen Rennen, bei dem ich nach dem 17. Platz in der Qualifikation gewonnen habe. Das war ein emotionaler Sieg und ein wichtiger Moment in der Meisterschaft“, meinte Weltmeister Max Verstappen.
Es war wohl einer der spektakulärsten Siege, die der Niederländer im vergangenen Jahr in São Paulo feierte. Nachdem er im Qualifying durch gelbe und rote Flaggen ausgebremst worden war und nur von Startplatz 17 ins Rennen gehen konnte, zeigte er im Grand Prix eine wahre Machtdemonstration. Bei regnerischen Bedingungen kämpfte er sich eindrucksvoll durchs Feld und gewann mit fast 20 Sekunden Vorsprung auf Esteban Ocon. „Ich bin sprachlos, ich hätte nie gedacht, dass ich hier von P17 gewinnen würde. Es mussten schon einige Dinge zusammenpassen, dass dies hier möglich geworden ist“, sagte er damals.
„Kann im Rennen ziemlich verrückt werden“
Vor seiner Rückkehr an den Ort seines Triumphs blickt Verstappen mit Vorfreude zurück: „In Interlagos kann es stark regnen, das kann dann im Rennen ziemlich verrückt werden. Das zeigte sich insbesondere beim letztjährigen Rennen, bei dem ich nach dem 17. Platz in der Qualifikation gewonnen habe. Das war ein emotionaler Sieg und ein wichtiger Moment in der Meisterschaft.“
Doch Brasilien hat für ihn nicht nur sportlich eine besondere Bedeutung. „Brasilien ist für mich ein besonderer Ort, nicht nur wegen der unglaublichen Rennen und der großartigen Momente, die wir dort erlebt haben, sondern auch, weil die Familie meiner Freundin ebenfalls aus Brasilien stammt“, so Verstappen.
Und weiter: „Die Fans sind super leidenschaftlich und ich liebe es immer, auf einer solchen Old-School-Strecke zu fahren. Diese Atmosphäre zu sehen und ein Teil davon zu sein, ist unglaublich.“
Neues Helmdesign
Für das Rennen hat sich Verstappen eine kleine Geste überlegt – er wird mit einem speziellen Brasilien-Helm an den Start gehen. „Ich habe mich für traditionelle Farben auf dem Helm entschieden, die wirklich auffallen. Ich finde das Design wirklich cool und freue mich darauf, ihn auf der Rennstrecke zu tragen.“
Regen für das Wochenende angesagt
Für Verstappen wird es also ein emotionales Comeback. Kann ihn das im WM-Kampf mit dem McLaren-Duo Lando Norris und Oscar Piastri beflügeln? Derzeit beträgt sein Rückstand auf den Spitzenreiter Norris 36 Punkte. Übrigens: Der Wetterbericht für São Paulo sagt erneut regnerische Bedingungen voraus. Das könnte Verstappen wieder in die Karten spielen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.