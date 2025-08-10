Betrunkener E-Biker: „Sturzflug“ zum Frühstück

Es heißt nicht umsonst „sturzbetrunken“: Ein 58-jähriger Tiroler, der offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte, kam am Sonntag in den frühen Morgenstunden in Landeck zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu.
Hat sich da jemand die Nacht um die Ohren geschlagen oder waren das die Promille-Nachwirkungen vom Vorabend? Gegen 5.45 Uhr stürzte der 58-jährige Einheimische mit seinem E-Bike im Stadtgebiet von Landeck. „Dabei verletzte sich der Mann schwer“, heißt es vonseiten der Polizei.
Der Mann befand sich zum Unfallzeitpunkt in alkoholisiertem Zustand.
Die Polizei
Mit Rettung ins Krankenhaus
Mögliche Unfallursache: Alkohol. Der Mann habe sich zum Zeitpunkt des Sturzes in einem betrunkenen Zustand befunden, so die Ermittler. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Schwerverletzte mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht.
