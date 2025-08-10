Betrunkener E-Biker: „Sturzflug“ zum Frühstück

Hat sich da jemand die Nacht um die Ohren geschlagen oder waren das die Promille-Nachwirkungen vom Vorabend? Gegen 5.45 Uhr stürzte der 58-jährige Einheimische mit seinem E-Bike im Stadtgebiet von Landeck. „Dabei verletzte sich der Mann schwer“, heißt es vonseiten der Polizei.