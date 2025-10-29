„Cup-Märchen war für mich eine Genugtuung!“

Wie schnelllebig der Fußball sein kann, zeigt die Geschichte von Angelo Gattermayer, der im Eilverfahren alle Höhen und Tiefen des Geschäfts miterlebte. Ein Blick zurück. Im Februar 2024 wurde der Angreifer beim deutschen Drittligisten Mannheim quasi vom Hofe gejagt bzw. leihweise in Amstetten „geparkt“. Wo es nicht besser wurde, der SKU ein richtiges Seuchen-Halbjahr erlebte. Die Mostviertler beendeten die Saison mit 16 Punkten als Stockletzter, blieben nur in der 2. Liga, weil gleich drei Teams keine Lizenz bekamen.