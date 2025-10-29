Vorteilswelt
WAC-Kicker Gattermayer

„Cup-Märchen war für mich eine Genugtuung!“

Fußball National
29.10.2025 12:30
Angelo Gattermayer kehrt heute am Mittwoch Amstetten zurück
Angelo Gattermayer kehrt heute am Mittwoch Amstetten zurück(Bild: Pessentheiner Florian)

„Viele ließen mich damals fallen.“ Waldhof Mannheim schob Angelo Gattermayer 2024 nach Amstetten ab. Wo er eine historische Seuchensaison erlebte und trotzdem das Interesse des WAC weckte. Am Mittwoch (ab 18.45 Uhr, live auf Krone.tv.) kehrt er als Cup-Held ins Mostviertel zurück, geht's gegen den Ex-Klub.

0 Kommentare

Wie schnelllebig der Fußball sein kann, zeigt die Geschichte von Angelo Gattermayer, der im Eilverfahren alle Höhen und Tiefen des Geschäfts miterlebte. Ein Blick zurück. Im Februar 2024 wurde der Angreifer beim deutschen Drittligisten Mannheim quasi vom Hofe gejagt bzw. leihweise in Amstetten „geparkt“. Wo es nicht besser wurde, der SKU ein richtiges Seuchen-Halbjahr erlebte. Die Mostviertler beendeten die Saison mit 16 Punkten als Stockletzter, blieben nur in der 2. Liga, weil gleich drei Teams keine Lizenz bekamen.

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
Folgen Sie uns auf