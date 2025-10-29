„Cup-Märchen war für mich eine Genugtuung!“

„Viele ließen mich damals fallen.“ Waldhof Mannheim schob Angelo Gattermayer 2024 nach Amstetten ab. Wo er eine historische Seuchensaison erlebte und trotzdem das Interesse des WAC weckte. Am Mittwoch (ab 18.45 Uhr, live auf Krone.tv.) kehrt er als Cup-Held ins Mostviertel zurück, geht's gegen den Ex-Klub.
Wie schnelllebig der Fußball sein kann, zeigt die Geschichte von Angelo Gattermayer, der im Eilverfahren alle Höhen und Tiefen des Geschäfts miterlebte. Ein Blick zurück. Im Februar 2024 wurde der Angreifer beim deutschen Drittligisten Mannheim quasi vom Hofe gejagt bzw. leihweise in Amstetten „geparkt“. Wo es nicht besser wurde, der SKU ein richtiges Seuchen-Halbjahr erlebte. Die Mostviertler beendeten die Saison mit 16 Punkten als Stockletzter, blieben nur in der 2. Liga, weil gleich drei Teams keine Lizenz bekamen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.