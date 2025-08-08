„Jeder kleine Unfall endet mit einer Verletzung“

Der Experte warnt: „Am gefährdetsten ist der ungeübte Motorradfahrer.“ Junge Menschen und Wiedereinsteiger neigen dazu ihr Können zu überschätzen. Sie sind noch nicht in der Lage optimal auf Gefahrensituationen reagieren. Dabei sei es laut dem Experten nicht nur wichtig selbst keine Fehler zu machen. Motorradfahrer müssen auch lernen die Fehler anderer Verkehrsteilnehmer zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten.