Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Viele Motorrad-Crashs

„Jeder kleine Unfall endet mit einer Verletzung“

Steiermark
08.08.2025 17:00
In den Sommermonaten verunglücken besonders viele Motorradlenker.
In den Sommermonaten verunglücken besonders viele Motorradlenker.(Bild: FF Schwechat)

Sechs Motorradunfälle meldete die Landespolizeidirektion Steiermark allein in der letzten Juli-Woche – einer davon endete tödlich. Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor des ÖAMTC, spricht über die besondere Gefahr in den Sommermonaten.

0 Kommentare

Vergangenen Freitag in Bärnbach (Bezirk Voitsberg): Eine 20-jährige Motorradlenkerin verliert die Kontrolle und kommt beim Beschleunigen in einer Linkskurve zu Sturz. Noch am selben Tag erliegt sie im LKH Graz ihren schweren Verletzungen. Die 20-Jährige ist leider keine Ausnahme. In der Steiermark verunglückten im Vorjahr 6881 Personen im Straßenverkehr, davon 670 mit einem Motorrad.

Insbesondere in den Sommermonaten häufen sich die Unfälle. Die Landespolizeidirektion Steiermark meldete heuer alleine in der letzten Juli-Woche sechs Motorradunfälle. Dabei kamen acht Personen zu Schaden. Eine der Betroffenen, die oben erwähnte 20-Jährige, kam ums Leben.

Wenn sich, wie momentan, die Sonne von ihrer besten Seite zeigt, steigen mehr Menschen auf das Motorrad. Auch Urlauber aus anderen Ländern sind dann mit ihren Maschinen in Österreich unterwegs. „Das Wetter wirkt sich direkt auf die Unfallzahlen aus“, betont Georg Scheiblauer, Motorrad-Chefinstruktor der ÖAMTC Fahrtechnik.

Georg Scheiblauer ist Motorrad-Chefinstruktor bei der ÖAMTC Fahrtechnik.
Georg Scheiblauer ist Motorrad-Chefinstruktor bei der ÖAMTC Fahrtechnik.(Bild: ÖAMTC)

Bundesweit verunglückten vergangenen August sogar mehr Motorradfahrer als PKW-Insassen tödlich. Insgesamt verzeichnete die Statistik Austria in den vorjährigen Sommermonaten Juli und August 1463 Motorradunfälle. Das ist der höchste Wert seit 2015.

“Motorradfahrer haben keine Knautschzone“
Allgemein gilt: Im Vergleich zum Autofahren ist das Motorradfahren deutlich gefährlicher. „Das liegt daran, dass es bei Motorrädern keine Knautschzone gibt“, erklärt Scheiblauer, „jeder kleine Unfall endet mit einer Verletzung“.

Der Experte warnt: „Am gefährdetsten ist der ungeübte Motorradfahrer.“ Junge Menschen und Wiedereinsteiger neigen dazu ihr Können zu überschätzen. Sie sind noch nicht in der Lage optimal auf Gefahrensituationen reagieren. Dabei sei es laut dem Experten nicht nur wichtig selbst keine Fehler zu machen. Motorradfahrer müssen auch lernen die Fehler anderer Verkehrsteilnehmer zu erkennen und sich entsprechend zu verhalten.

Porträt von Yara Höfer
Yara Höfer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
214.241 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
170.632 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
134.875 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
Aus Österreich abgeschobener Syrer: UNO besorgt
1160 mal kommentiert
Nach 15 Jahren wurde Anfang Juli zum ersten Mal ein syrischer Straftäter in sein Heimatland ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
863 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Außenpolitik
Asylexperte warnt: „Dann droht uns Trump-Szenario“
760 mal kommentiert
Auch bei Rückführungen und Abschiebungen fehlt dem Migrationsforscher Gerald Knaus eine ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf