Passion und Panorama hoch über Gerlos erleben

Logenplatz am Berg garantiert

Natürlich kann man auch mit dem E-Bike zur Bergstation fahren, den Weg dorthin kann man nicht verfehlen. Oben angekommen, eröffnet sich ein alpiner Logenplatz: Panoramablicke auf die Zillertaler und Tuxer Alpen, saftige Almwiesen und der Blick zum Durlassboden-Stausee. Der bestens ausgebaute Panoramaweg zur Kreuzwiesenalm überzeugt mit Top-Zustand, gutem Schotterbelag und großzügiger Streckenführung – ideal für E-Bikes.