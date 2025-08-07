Vorteilswelt
„Mei liabste Tour“

Passion und Panorama hoch über Gerlos erleben

Tirol
07.08.2025 17:00
Tief unten liegt Gerlos, darüber die imposante Bergwelt des Zillertales.
Tief unten liegt Gerlos, darüber die imposante Bergwelt des Zillertales.(Bild: Silberberger Toni)

Wer alpine Landschaften auf zwei Rädern erkunden möchte, findet in der Ferienregion Zell-Gerlos im Herzen des Zillertals ein wahres Paradies. Auch Bergbahn-Hilfe ist erlaubt.

0 Kommentare

Zwischen sanften Almböden, beeindruckenden Gipfeln und glasklaren Speicherseen bietet sich eine abwechslungsreiche Kulisse für genussvolles E-Biken – mit sportlichen Anstiegen, herrlichen Tiefblicken und technikfreien Wegen für jedes Fahrniveau.

Nettes Treffen von E-Bikern auf dem Weg zur Kreuzwiesenalm hoch über dem Gerlostal.
Nettes Treffen von E-Bikern auf dem Weg zur Kreuzwiesenalm hoch über dem Gerlostal.(Bild: Silberberger Toni)

Bei der Isskogelbahn beginnt´s
Startpunkt ist der Parkplatz an der Isskogelbahn am Ortsende von Gerlos. Zur Abwechslung kann man den komfortablen Aufstieg mit der Gondel nutzen – der Biketransport funktioniert reibungslos und das freundliche Bahnpersonal hilft tatkräftig mit (16,20 Euro).

Logenplatz am Berg garantiert
Natürlich kann man auch mit dem E-Bike zur Bergstation fahren, den Weg dorthin kann man nicht verfehlen. Oben angekommen, eröffnet sich ein alpiner Logenplatz: Panoramablicke auf die Zillertaler und Tuxer Alpen, saftige Almwiesen und der Blick zum Durlassboden-Stausee. Der bestens ausgebaute Panoramaweg zur Kreuzwiesenalm überzeugt mit Top-Zustand, gutem Schotterbelag und großzügiger Streckenführung – ideal für E-Bikes.

Die Kreuzwiesenalm ist mehr als nur Einkehrtipp – sie ist Genussstation: Tiroler Spezialitäten, ein traumhafter Ausblick und echte Herzlichkeit machen sie zum Höhepunkt der Tour.

Daten und Fakten

  • Talort: Gerlos
  • Parken: Isskogel-Talstation, 5 Euro pro Tag
  • Distanz: rund 28,5 Kilometer
  • Höhenmeter: Ohne Bergbahn rund 700, mit Bergbahn rund 200 bergauf/1100 bergab
  • Voraussetzungen: Helm, Handschuhe, Knieschutz, Verbandszeug, Trinkflasche, Bremsen auskühlen lassen
  • Einkehrmöglichkeiten: Arena Center Isskogel, Latschenalm, Kreuzwiesenalm
  • Orientierung: Siehe QR-Code im untenstehenden Bild, einfach mit Handykamera scannen

Zurück geht es auf derselben Route – bis sich der Bikeweg wieder in Richtung Gerlos talwärts schlängelt.

Über das viel besungene Zillertal staunt auch Franz Posch, der QR-Code öffnet die Karte zur ...
Über das viel besungene Zillertal staunt auch Franz Posch, der QR-Code öffnet die Karte zur Tour.(Bild: Silberberger Toni)

Fazit: Die Region Zell-Gerlos bietet perfekte Voraussetzungen für entspannte, erlebnisreiche Bike-Tage in den Bergen – mit Panorama, Pedalkraft und purer Freude an der tollen Natur.

Porträt von Toni Silberberger
Toni Silberberger
Porträt von Franz Posch
Franz Posch
Tirol

