Passion und Panorama hoch über Gerlos erleben

Wer alpine Landschaften auf zwei Rädern erkunden möchte, findet in der Ferienregion Zell-Gerlos im Herzen des Zillertals ein wahres Paradies. Auch Bergbahn-Hilfe ist erlaubt.
Zwischen sanften Almböden, beeindruckenden Gipfeln und glasklaren Speicherseen bietet sich eine abwechslungsreiche Kulisse für genussvolles E-Biken – mit sportlichen Anstiegen, herrlichen Tiefblicken und technikfreien Wegen für jedes Fahrniveau.
Bei der Isskogelbahn beginnt´s
Startpunkt ist der Parkplatz an der Isskogelbahn am Ortsende von Gerlos. Zur Abwechslung kann man den komfortablen Aufstieg mit der Gondel nutzen – der Biketransport funktioniert reibungslos und das freundliche Bahnpersonal hilft tatkräftig mit (16,20 Euro).
Logenplatz am Berg garantiert
Natürlich kann man auch mit dem E-Bike zur Bergstation fahren, den Weg dorthin kann man nicht verfehlen. Oben angekommen, eröffnet sich ein alpiner Logenplatz: Panoramablicke auf die Zillertaler und Tuxer Alpen, saftige Almwiesen und der Blick zum Durlassboden-Stausee. Der bestens ausgebaute Panoramaweg zur Kreuzwiesenalm überzeugt mit Top-Zustand, gutem Schotterbelag und großzügiger Streckenführung – ideal für E-Bikes.
Die Kreuzwiesenalm ist mehr als nur Einkehrtipp – sie ist Genussstation: Tiroler Spezialitäten, ein traumhafter Ausblick und echte Herzlichkeit machen sie zum Höhepunkt der Tour.
Zurück geht es auf derselben Route – bis sich der Bikeweg wieder in Richtung Gerlos talwärts schlängelt.
Fazit: Die Region Zell-Gerlos bietet perfekte Voraussetzungen für entspannte, erlebnisreiche Bike-Tage in den Bergen – mit Panorama, Pedalkraft und purer Freude an der tollen Natur.
