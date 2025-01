Taxifahrer sterben viel seltener an Alzheimer

Veränderungen in der Hippocampus-Region

Bleibt die Frage nach dem möglichen Grund für diese Beobachtung, die noch keinen ursächlichen Beweis darstellt. Hier könnte man aber auf Voruntersuchungen zurückgreifen. Die Wissenschafter führten dazu an: „Eine bahnbrechende neurologische Studie mit Bildgebung ergab, dass es bei Taxifahrern in London zu verstärkten funktionellen Veränderungen in der Hippocampus-Gehirnregion kam. Der Hippocampus ist jene Gehirnregion, die sowohl an der Erstellung kognitiver räumlicher Karten als auch an der Entwicklung der Alzheimer-Krankheit beteiligt ist.“