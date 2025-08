Neue Impulse für Retzer Land und die Region Znaim

Der Anfang ist gelungen: Während des gemeinsamen Festes „Ein Tal am Rad“ blickte man heuer erstmals verstärkt darauf, auch Gäste jenseits der Grenze zu Tschechien zu „ködern“ – mit Erfolg: „Zwischen den benachbarten Regionen Znaim und dem westlichen Weinviertel flitzten die Bikes hin und her. Das Konzept, die hiesige Veranstaltung vor allem werbetechnisch auf das Nachbarland auszudehnen, ist gelungen“, heißt es seitens der beiden Tourismusregionen: „Der Dialog über die Grenze hat geklappt!“ An den Erfolg will man anschließen: Beide Seiten arbeiten nun an Werbeformen, ihre Highlights auch in der Nachbarsprache zu präsentieren.“