Der letzte Organist von Murau spielt auch Raves

Die Orgel ist verstaubt? Nicht, wenn Walter Ofner die Register zieht. Das Instrument in der Stadtpfarrkirche Murau erweitert der Steirer nämlich ab und an um eine weitere Tastatur: die seines Synthesizers. Elektrische Klänge vermischen sich dann mit den Tönen der Pfeifen. „Der Gedanke ist, die Jüngeren auf diese Art für die Musik zu begeistern“, sagt Ofner, als die „Krone“ ihn beim Üben in der Mariagrüner Kirche in Graz trifft. „Eigentlich ist eine Kirchenorgel ja ein analoger Synthie. Für mich ist Kirchenmusik einfach größer, als sie scheint. Sie hat Power.“ Es kann sogar vorkommen, dass Ofner abends einen Rave spielt und morgens eine Messe.