„Herztod“ von Starwinzer wird zum Kriminalfall

Kriminalisten ermitteln jetzt auf Hochtouren

Nachdem er wieder zu sich gekommen war, machte sich Bauer auf den Heimweg. Ein fataler Gang, wie sich später zeigen sollte. Am nächsten Morgen wachte er nicht mehr auf. Offizielle Todesursache: Plötzlicher Herzstillstand. Doch nun schließen Mediziner nicht aus, dass eine unbemerkte Gehirnblutung infolge des Schlags oder Sturzes zu seinem Tod geführt haben könnte. Hätte ein schneller Notruf sein Leben retten können? Diese Frage lastet schwer über dem Fall.