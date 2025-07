Ein Federgewicht | Diktat-Deal

Ein Federgewicht. Sagen wir es so: Sie ist nicht gerade ungeteilt, die Begeisterung über den Zoll-Deal, den Ursula von der Leyen am Sonntagabend mit Donald Trump ausgehandelt hat. Der deutsche Kanzler Friedrich Merz zeigt sich zwar zufrieden, aber der französische Premierminister sprach von einem „düsteren Tag“, der führende deutsche Wirtschaftsforscher Clemens Fuest sagt, das Handelsabkommen „ist eine Demütigung für die EU“, auch sein österreichischer Kollege Gabriel Felbermayr sieht einen „traurigen Tag für den Freihandel“. Die Begeisterung des österreichischen Bundeskanzlers Christian Stocker hält sich ebenso in engen Grenzen, wenn er meint, dieses Ergebnis müsse ein „Weckruf für Europa sein“. Am schärfsten formuliert es einmal mehr der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán, wenn er sagt, Donald Trump habe Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „zum Frühstück verspeist“. Der US-Präsident sei bei Verhandlungen ein Schwergewicht, „während die Frau Präsidentin ein Federgewicht ist“. Da hat er wohl recht.