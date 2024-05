Corbyn tritt bei Wahl gegen seine Ex-Partei an

Labour in Umfragen klar voran

Bei der vergangenen Parlamentswahl im Jahr 2019 hatte Labour unter Corbyns Führung eine Niederlage erlitten. Nun wählt Großbritannien am 4. Juli ein neues Parlament. Die Labour Party wird mittlerweile von Keir Starmer geführt, in Meinungsumfragen liegt seine Partei seit längerem vor den regierenden Konservativen.