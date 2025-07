Stinkende EU-Milliarden | Nicht wie 1960

Nicht wie 1960. Aus privilegierter Position locker über Teilzeit und ein höheres Arbeitsalter zu reden – das missfällt „Krone“-Kommentator Claus Pandi. Er schreibt heute: „So Herrschaften wie Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Industriellenpräsident Georg Knill können ja einmal versuchen, 40 Stunden in der Woche als Pfleger in einem Spital zu arbeiten oder Regale im Supermarkt zu schlichten“. Unser Autor empfiehlt den „Herrschaften“ zudem, sie könnten „dann auch noch die Kinder in der Früh in die Schule bringen, sie am Nachmittag holen, dazwischen einkaufen und das Essen machen.“ Und am Abend, „wenn sie für ihre Frauen die Wäsche bügeln, haben sie Zeit, darüber nachzudenken, wie sie sich mit 70 fühlen, weil sie dann noch immer arbeiten.“ Das aber nicht als Industriellenpräsident oder als Minister, „sondern als Krankenpfleger oder Regalschlichter im Supermarkt“. Sie sollten nicht so tun, als wäre Österreich ein „Volk von Faulenzern“, mit „weltfremder Jammerei“ aufhören und stattdessen zeitgemäßer denken lernen, denn die Arbeitswelt sei schließlich nicht mehr „wie 1960“. Heute müsse, wer schlaue, junge Leute wolle, „kreative und individuelle Modelle anbieten“. Ja, auf diese Modelle warten wir!