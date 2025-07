Was Trump von sich gibt | Trumps Hilfssheriff

Was Trump von sich gibt. Das Verhältnis zwischen Europa und Amerika – seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein enges, vertrauensvolles, stabiles, verlässliches. All das ist in der zweiten Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident in fast jeder Hinsicht in Frage gestellt. Trump will Europa nicht mehr wie seit 1945 gewährleistet, die absolute militärische Sicherheit garantieren. Er will auch nicht die wirtschaftliche Sicherheit garantieren, die jahrzehntelang mit stabilen Rahmenbedingungen gegolten hat – indem er beinahe täglich neue, geänderte Zolldrohungen ausstößt. Sollten die ab August angedrohten 30 Prozent Strafzoll für Exporte aus der EU in die USA kommen, so würde sich allein für Österreich, so lässt es Bundeskanzler Christian Stocker wissen, das Bruttonationalprodukt um eineinhalb bis zwei Milliarden Euro sinken. Was noch weniger Steuereinnahmen und einen noch restriktiveren Sparkurs nach sich ziehen würde. Aber wer weiß, was Trump vielleicht schon heute wieder von sich gibt…