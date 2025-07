Festnahme nach Schüssen in Shoppingcenter

Die Schüsse waren am Samstag mitten am Tag im Einkaufszentrum Tveita gefallen. Lutro sagte, es sei noch zu früh, um zu beurteilen, ob der Vorfall etwas mit dem kriminellen Milieu zu tun habe. Die Schüsse seien jedoch im Zusammenhang mit einem eskalierten Streit zwischen zwei Gruppen abgegeben worden. Es habe bei einem vermutlich geplanten Treffen zunächst eine Meinungsverschiedenheit gegeben, die in eine heftige Schlägerei ausgeartet sei – daraufhin habe ein Mensch eine Waffe gezückt und mehrmals geschossen, so Lutro. Das Motiv sei noch unklar.