Blutiger Samstag auf Österreichs Straßen

Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall in der Steiermark ereignete sich am Samstagvormittag. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Traktor wurden in Pöls-Oberkurzheim zwei Menschen verletzt. Der 69-jährige Motorradfahrer hatte die vor ihm fahrende Zugmaschine überholen wollen. Genau in diesem Moment bog der Traktor nach links ab. Beide Fahrer mussten in Krankenhäuser gebracht werden.