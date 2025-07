Kurzes Abenteuer | Sommerphantasien

Kurzes Abenteuer. Ein Landeshauptmann als Bundeskanzler, ja, das gab’s einmal, ist aber schon 55 Jahre her. Eine Landeshauptfrau als Bundeskanzlerin? Vielleicht möglich. Grundsätzlich drängt es Landeshauptleute seit dem wenig rühmlichen Abgang des Kärntners Josef Klaus, der zwölf Jahre das Land Salzburg und danach sechs Jahre die Republik regiert hatte, nicht nach Wien. Klaus hatte bei den Wahlen 1966 die absolute Mehrheit für die ÖVP gewonnen und danach die einzige schwarze Alleinregierung in der 2. Republik geführt, verlor aber 1970 gegen Bruno Kreisky und war Geschichte. Ein kurzes Abenteuer in Wien gegen eine lange Amtszeit im Bundesland tauschen – das blieb seither wenig verlockend.