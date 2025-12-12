Vonn rast zu 83. Sieg ++ Littler ohne Probleme

Lindsay Vonn weist die Konkurrenz bei der Abfahrt von St. Moritz in die Schranken, Österreichs Fußball-Euro-Fighter kassieren knapp Niederlagen und Luke Littler startet ohne Probleme in die Darts-Weltmeisterschaft – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Freitag, dem 12. Dezember.