„Es gibt zu wenig gute Trainings für Tormänner“

Gemeinsam mit Roberto Babic, der selbst im Unterhaus aktiv war und auch die Torhüter bei LUV Graz trainiert, nimmt er das Projekt in Angriff. Insgesamt hat das Duo einen Pool von sechs bis acht Tormanntrainern – dieser kann bei entsprechendem Bedarf auch noch anwachsen. Und Nicht selbst will natürlich auch Trainings leiten und nicht nur „dabei sein“. Am kommenden Sonntag können sich Interessierte beim Tag der offenen Tür bei einem Schnuppertraining alles genau anschauen – in Gratwein/Strassengel ab 10 Uhr, am Nachmittag um 16 Uhr dann in Mürzhofen.