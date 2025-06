50 Jahre „Weißer Hai“: Start einer Kinoära

Als „Der weiße Hai“ am 20. Juni 1975 in die Kinos kam, war nichts mehr so, wie es war. Mit seiner ersten dritten Regie-Produktion fertigte der zu Drehbeginn erst 27-jährige Steven Spielberg ein Meisterwerk, das erst später als solches erkannt wurde. Dabei war der Handlungsbogen so simpel wie logisch: Ein Badeort auf einer Ferieninsel an der US-Ostküste wird von einem menschenfressenden weißen Hai heimgesucht. Es entsteht eine Massenpanik, woraufhin ein Trio versucht, den bestialischen Raubfisch zu töten. Polizeichef Martin Brody (Roy Scheider), Meeresbiologe Matt Hooper (Richard Dreyfuss) und Hai-Jäger Quint (Robert Shaw) tun sich zusammen, um dem schrecklichen Treiben ein Ende zu bereiten.