Glitzer-Limousine | Zum Himmel

Zum Himmel. Mit den Neos wird die Dreier-Koalition noch heiter werden. „Heiter“ in diesem Fall in Anführungszeichen, denn die Liberalen stechen nicht nur durch luxuriöse Dienstwägen – siehe oben – hervor, sondern beginnen nun auch im politischen Alltag aufzufallen, wie es gestern im Parlament deutlich wurde: Beim Beschluss des Gesetzes zur Überwachung von Messengerdiensten fand sich nicht nur eine Gesetzes-Gegner-Allianz aus Grünen und Blauen. Denn Gegenstimmen kamen auch aus den Reihen der Regierung. Die Neos-Abgeordneten Stephanie Krisper und Nikolaus Scherak lehnen die Messenger-Überwachung ab und zeigten das während der Debatte unter anderem, indem sie bei der Rede des pinken Klubobmanns den Applaus verweigerten. Während der Rede eines ÖVP-Abgeordneten schlug Neos-Scherak sogar die Hände zusammen und schaute zum Himmel. Na, das wird dem bisher so beschworenen Koalitionsklima sicher nicht guttun.