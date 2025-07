Schweighöfer: „Dieser Dreh hat Kraft gekostet“

Eingemauertes Haus nachgebaut

Für die Dreharbeiten ist ein ganz besonderes, dreistöckiges Set gebaut worden, das kein Tageslicht einließ: „Wir sind im Dunkeln aufgestanden, ins Studio gefahren, wo es dann auch die ganze Zeit dunkel war. Dann im Dunkeln nach Hause, im Januar, Februar, März in Prag. Das hat schon auf jeden Fall Kraft gekostet. In dem Studio gab es keine Weite, kein Licht. Aber es war auch gut, das so zu kreieren, denn so konnten wir den Drang der Figuren nach draußen nachvollziehen.“