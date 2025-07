Land Steiermark warnt vor Unwettern am Sonntag

Am späten Vormittag ist es in Graz noch hochsommerlich, die 30-Grad-Marke wurde hier bereits geknackt – ebenso in Bad Gleichenberg, Leibnitz oder Bad Radkersburg. Doch dabei handelt es sich nur um die Ruhe vor dem Sturm, im wahrsten Sinne des Wortes. Für den Nachmittag sind in der gesamten Steiermark nämlich schwere Gewitter prognostiziert, Starkregen, Hagel und Sturmböen inklusive.