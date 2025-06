Ein neuer Bahnhof als Tor zur großen, weiten Welt

Feste gehören gefeiert, wie sie fallen. Und am Freitag hatten Tausende Weststeirer Grund dazu: Der Region wurde ein Projekt präsentiert, in dem jahrzehntelange Arbeit steckt. Wo einst Wiese war, steht heute der größte neue Bahnhof entlang der Koralmbahn. Am 14. Dezember geht er offiziell in Betrieb, schon jetzt durften Interessierte erstmals das Gebäude betreten.