Russen machen jetzt in Nordkorea Skiurlaub

„Wie eine Reise in die Vergangenheit“

Den Urlaub ließen sich die russischen Touristen einiges kosten: 750 Dollar sollen sie für drei Skitage und eine Sightseeing-Tour hingeblättert haben. In diesem Preis war ein eigener Aufpasser inkludiert, der die Urlauber im Auge behielt. Individualreisen sind nicht erlaubt - man kann nur in Reisegruppen das Land besuchen. „Es ist wie eine Reise in die Vergangenheit. In der Stadt gibt es absolut keine Werbung. Das Einzige, was zu sehen ist, sind Parteiparolen, Fahnen und so weiter“, zitiert der Sender CNN einen Reiseblogger.