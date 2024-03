Gaskonferenz wegen Angst vor Protesten verschoben

2023 Eskalation bei Protestzug in Wien

Im vergangenen Jahr hatte sich eine Gruppe von Demonstranten zu einem spontanen Protestzug in der Wiener Innenstadt formiert. In der Johannesgasse versuchte dann ein Teil der Protestierenden eine polizeiliche Sperrkette zu durchbrechen, um in den abgeriegelten Bereich rund um das Tagungshotel Marriott am Parkring zu gelangen. Die Exekutive reagierte darauf mit dem großflächigen Einsatz von Pfefferspray, auch Schlagstöcke wurden verwendet.