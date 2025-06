Lehrpflegeheim als neuer Weg in Gesundheitszukunft

Ganze 20.000 Quadratmeter werden in Krems künftig in den Dienst des Pflege- und Gesundheitswesens gestellt. Dafür nimmt das Land 12,6 Millionen Euro in die Hand. Mit dem Kauf des Areals der ehemaligen Kirchlich Pädagogischen Hochschule Krems (KPH) bietet sich die Möglichkeit, in unmittelbarer Nähe zum Universitätsklinikum eine moderne internationale Ausbildungsstelle für Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufe sowie ein österreichweit einzigartiges Lehrpflegeheim mit universitärem Charakter zu errichten.