Wiener Klimateams: „1er Ideen“ gesucht

Die Stadt geht neue Wege, um die Klimakrise zu bekämpfen. Mit den „Wiener Klimateams“ geht am Mittwoch ein Pilotprojekt an den Start, bei dem die Bürger aufgerufen sind, ihre „1er Ideen“ für den Klimaschutz einzureichen. Doch vorerst nur in den Bezirken Margareten, Simmering und Ottakring.