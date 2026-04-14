Gelb-Rot-Fußball-Talk

Sind die Wiener Klubs raus aus dem Titelrennen?

Gelb-Rot – Der Fußball-Talk
14.04.2026 10:38
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Franz Wohlfahrt blickt in „Gelb-Rot – Der UNICOPE Fußball-Talk“ auf seine bewegende Karriere zurück. Er spricht über den Zweikampf mit Michael Konsel rund um die Nummer eins im Nationalteam, nimmt aber auch Bezug auf Anekdoten seiner aktiven Laufbahn. Außerdem rückt die österreichische Bundesliga und der Kampf um die Meisterschaft in den Mittelpunkt. 

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