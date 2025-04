Geissens entkommen knapp der Zwangsversteigerung!

Am Freitagmorgen sollte der Gerichtsvollzieher kommen – wie die deutsche „Bild“ berichtet, konnte das am Donnerstagabend aber noch verhindert werden. Die Geissens reichten in allerletzter Minute Berufung beim Gericht in Draguignan in Südfrankreich ein. Die Berufung hat laut französischem Recht eine aufschiebende Wirkung – die Versteigerung ist damit gestoppt.