Wiener Kultursommer steht in den Startlöchern

Die Hauptbühnen des Festivals befinden sich der Zielsetzung, Kultur in die Außenbezirke zu bringen, im Waldmüllerpark in Favoriten, im Simmeringer Hyblerpark, im Wilhelmsdorfer Park in Meidling sowie im Reithofferpark im 15. Bezirk. Ebenfalls dabei: Währinger Park, Nordwestbahnhof (20. Bezirk), Fußballverein 1210, Schrödingerplatz in der Donaustadt und Stadtpark Atzgersdorf. Doch auch das Rathausplatz-Filmfestival ist diesmal durch eine Kooperation mit an Bord und bietet an vielen Terminen Live-Musik.