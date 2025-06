Gedenkstätte gesegnet und feierlich eröffnet

Die vom Künstler Daniel Bucur aus Gols gestaltete Gedenkstätte direkt an der Landstraße in Deutsch Jahrndorf erinnert nun an den vom Nazi-Regime angeordneten Bau des „Südostwalls“. Unter den zigtausenden Männern, die dafür zum unfreiwilligen Arbeitseinsatz verpflichtet worden waren, war auch der junge Joseph Ratzinger – der spätere Papst Benedikt XVI.