Kletterer (44) prallt gegen Felswand

Indes mussten sich Polizei und Bergrettung in St. Gilgen auf die Suche nach einem verletzten belgischen Wanderurlauber machen. Der 59-Jährige hatte sich gegen 18.30 Uhr ohne Fremdeinwirkung am Fuß verletzt. Die Polizisten fanden den Mann in unwegsamem Gelände (32-35 Grad steil). Dennoch brachten ihn die Einsatzkräfte sicher ins Tal.