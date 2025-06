Ausgebüxtes Schaf irrte durch Wiener Wohnkomplex

Höhepunkt des Opferfestes

Was also hat ein herrenloses Schaf im dicht verbauten Bezirk Meidling zu suchen? Des Rätsels Lösung könnte im Kalender zu finden sein: Von 6. bis 9. Juni feierten Muslime in aller Welt „Eid al-Adha“, das Opferfest. Dabei wird des Propheten Ibrahim gedacht, der nach Überlieferung die göttliche Prüfung bestanden hatte und bereit war, seinen Sohn Ismail Allah zu opfern. Als Allah seine Bereitschaft und sein Gottvertrauen sah, gebot er ihm Einhalt. Ibrahim und Ismail opferten daraufhin voller Dankbarkeit im Kreis von Freunden und Bedürftigen einen Widder. Darauf basierend wird traditionell eine rituelle Schlachtung des Opfertieres durchgeführt. Es darf also spekuliert werden, dass der Bock am vergangenen Freitag als Mittagstisch sein jähes Ende finden sollte.