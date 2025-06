Bis zum Ferienstart fehlen noch 8000 Blutkonserven

Nach der Bluttat von Graz werden derzeit zwölf Verletzte in den Spitälern behandelt. Das steirische Rote Kreuz rief zu einer Sonder-Blutspendeaktion auf, um die leeren Depots wieder zu füllen. „Da sind so viele Leute gekommen, dass wir nicht mit Konserven aushelfen mussten“, weiß Susanne Süßner, medizinische Direktorin der Blutzentrale des Roten Kreuzes in Linz.