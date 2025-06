Alpinist (31) nach schwerem Unfall verstorben

Wie die Exekutive mitteilt, ist jeder 31-Jährige, der am Montag am Großglockner einen schweren Unfall hatte, in der Nacht auf Donnerstag in der Innsbrucker Klinik verstorben. Der 31-Jährige war mit einem 25-Jährigem gegen 4 Uhr am 9. Juni von der Lucknerhütte aus auf den Glockner aufgestiegen. Sie machten sich mit den Tourenski zum Gipfel auf. Mit Steigeisen und Pickel waren sie im Bereich der „Glocknerflanke“, dabei handelt es sich um eine sehr steile, schneebedeckte Flanke, unterwegs.