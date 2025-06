Mann (31) am Glockner abgestürzt: Zustand kritisch

Schrecklicher Alpinunfall am Montagmorgen am Großglockner! Zwei Alpinisten machten sich mit Rad und Skiern in Richtung Adlersruhe auf. Dabei stürzte ein Tourengeher (31) aus Salzburg knapp 300 Meter über eine Schneeflanke und verletzte sich schwer. Sein Zustand sei laut Polizei kritisch.