Hartberg testet gegen die Ex-Sensation aus England

Duelle gegen Dynamo Kiew und Roter Stern Belgrad

Für Jürgen Heil & Co. ist der Test gegen die Engländer nicht der einzige Probegalopp mit Highlight-Charakter. Der Vorjahres-Achte der Bundesliga trifft außerdem am 7. Juli in Liezen auf Dynamo Kiew sowie am 10. Juli in Windischgarsten auf Roter Stern Belgrad.