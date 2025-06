Schlange drohte in Netz jämmerlich zu ersticken

Konnte kaum noch atmen

„Wenige Minuten später war ich vor Ort und musste feststellen, dass sich in dem Netz eine Äskulapnatter so verheddert hatte, dass sie sich selbst nicht mehr befreien konnte“, schildert der Experte der „Krone“. Ein großer Teil der Schlange sei vom Netz umschlungen gewesen. „Unmittelbar nach dem Kopf war der Körper schon so abgeschnürt, dass sie kaum noch atmen konnte – es war lebensbedrohend.“