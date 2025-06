Richtige Worte! | Richtige Taten?

Richtige Worte. Die ganze Welt blickt nach Graz, zum unfassbaren Massaker, das ein 21-Jähriger am Dienstag an einem Gymnasium in der steirischen Landeshauptstadt angerichtet hat. Wo er mit unglaublicher Brutalität zehn Menschen, darunter sechs Schülerinnen und drei Schüler im Alter von 14 bis 17 Jahren richtiggehend hingerichtet und dann sich selbst getötet hat – da fehlen einem eigentlich die Worte. Und doch melden sich viele einfühlsam zu Wort. Der deutsche Bundeskanzler genauso wie die EU-Kommissionspräsidentin, ja sogar der Papst, der „die Opfer der Tragödie in der Schule in Graz“ seines „Gebetes versichert“. Auch Bundespräsident Alexander van der Bellen war die Betroffenheit bei seinem Besuch gestern in Graz anzumerken. Er fand so wie viele andere die richtigen Worte.