Kärntens Ass Ofner holte sich den 100. Turniersieg

Will kürzertreten

Der ehemalige Teilnehmer an allen Junioren-Grand-Slams spielt dazu für Straßburg in der Bundesliga um den Titel und für einen Klub in der Bayern-Liga in Deutschland. Bei den Turnieren überlegt Ofner, künftig etwas kürzerzutreten: „Diese Saison spiele ich fertig – im Herbst entscheide ich dann, wie es weitergeht.“