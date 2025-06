„Sie müssen schon auch monetär etwas anbieten“

Onlyfans-Verwechslung

In dem Bericht gehe es nämlich darum, dass Behati Venus einen eigenen Onlyfans-Account (Erotikplattform) gestartet habe. „Das versteht der Durchschnittsleser auch so, denn er weiß, dass Frau Lugner keine Ex ist“, meinte der Anwalt des Medienunternehmens.