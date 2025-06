Das Theater am Wörthersee feiert heuer Jubiläum

Bühne hat mittlerweile Fixplatz der Sommer-Kulturszene

„Wir haben ein Stamm-Ensemble mit rund 15 Schauspielern. Unsere Theaterstücke sind für Touristen und Einheimische wertvoll“, so Sussitz-Habich. Das Theater in Kärnten sei im Sommer nicht so gut aufgestellt. Die Bühne am See hat mittlerweile einen Fixplatz in der Sommer-Kulturszene. „Auch Kinder können kommen“, sagt Franziska. Die Tribüne bietet 220 Besuchern Platz.