Evenepoel vor den Berg-Etappen weiter voran!

Generalprobe für Tour de France endet am Sonntag

Am Freitag stehen fünf Anstiege auf dem Programm, zum Schluss wartet ein Berg der zweiten Kategorie. Einen Tag später folgen auf dem Weg nach Valmeinier 1800 gleich drei Berge der höchsten Kategorie, ehe die Generalprobe für die Tour de France am Sonntag auf dem Plateau du Mont-Cenis endet.