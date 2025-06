Auch Sport-Welt betroffen: „Graz steht zusammen!“

ÖFB-Posting vor Quali-Spiel

Auch der ÖFB – Österreichs Nationalteam tritt am Dienstagabend in der WM-Qualifikation in Serravalle gegen San Marino an – ist fassungslos: „In diesen schmerzlichen Stunden sind wir mit unseren Gedanken bei den Angehörigen und Betroffenen. Viel Kraft in dieser schweren Zeit!“