Trauerflor! Länderspiel im Gedenken an Amoklauf

Schock statt Partystimmung: Der Amoklauf an einer Schule in Graz löste auch in Rimini, wo sich Österreichs Fußballteam auf das WM-Qualifikationsspiel am Abend gegen San Marino (20.45 Uhr) vorbereitet, Entsetzen aus. Im Gedenken an die Opfer wird vor dem Anpfiff eine Trauerminute abgehalten, die Spieler treten mit Trauerflor an.