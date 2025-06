Biker prallte fast ungebremst in Heck von Auto

In Wiese geschleudert

Dies dürfte ein 34-jähriger nachkommender Motorradlenker aus Münzbach zu spät bemerkt haben. Er prallte beinahe ungebremst gegen das Fahrzeugheck der 44-Jährigen und wurde in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der 34-Jährige wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber „Christophorus 10“ in das Unfallkrankenhaus nach Linz geflogen.